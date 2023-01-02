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محافظات عراقية تعطل الدوام الرسمي غدا في ذكرى الإستشهاد الثالثة لقادة النصر

محافظات عراقية تعطل الدوام الرسمي غدا في ذكرى الإستشهاد الثالثة لقادة النصر
الإثنين ٠٢ يناير ٢٠٢٣ - ١٠:٥١ بتوقيت غرينتش

أعلنت عدد من المحافظات العراقية، عن تعطيل الدوام الرسمي فيها ليوم غد الثلاثاء، بمناسبة حلول الذكرى السنوية الثالثة لإستشهاد قادة النصر.

العالم - العراق

وقررت محافظة واسط تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الثلاثاء باستثناء الدوائر الخدمية والمصارف ودوائر المهندس المقيم للمشاريع كافة، وفاءً للذين ضحوا بأرواحهم من أجل العراق.

كما أعلنت محافظتي المثنى والديوانية تعطيل الدوام الرسمي فيهما باستثناء الدوائر الخدمية والصحية والأمنية بمناسبة حلول الذكرى السنوية لإستشهاد قادة النصر.

وقررت محافظة ذي قار تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الثلاثاء باستثناء الدوائر الخدمية والصحية.

وأعلن محافظ البصرة أسعد العيداني، في وقت سابق، عن تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة ليوم غد.

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