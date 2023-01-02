الإثنين ٠٢ يناير ٢٠٢٣
١٢:٥٣ GMT
فارسی
البث المباشر

سلامي: اذا تسبب الأعداء بأقل ضرر لسفننا فسوف نلحق بهم أينما كانوا في العالم

الإثنين ٠٢ يناير ٢٠٢٣ - ١٢:٠٨ بتوقيت غرينتش

حذر قائد حرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي من انه في حال تسبب الأعداء بأقل ضرر لسفننا ، فسوف نلحق بهم أينما كانوا في العالم.

العالم - ايران

واضاف اللواء سلامي في تصريحات له اليوم الثلاثاء: لا يمكننا السماح للعدو بالوصول إلى أصغر مدى من أسلحته إلى قلب أرضنا، بالطبع نحن لا نستخدم البلدان الأخرى كدرع لنا.

وتابع قائلا : إذا تسببوا بأدنى ضرر لنا ، أينما كانوا في العالم ، فسوف نلحق بهم. لدينا مسيرات يمكنها ، باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، أن تؤثر على العديد من الممرات الإستراتيجية الأخرى في العالم في أي مكان في المحيط ولمسافات طويلة.

وختم بالقول : لا يمكن مسامحة أولئك الذين وقعوا عقودا مخزية لتقويضنا ، لن تلتئم جروح الشعوب على مر التاريخ ولا يمكن ترميمها ، والمفاخر لن تمحى من ذاكرة التاريخ.

روابط ذات صلة

اللواء سلامي: سلام وأمن إيران ثمرة دماء الشهداء

اللواء سلامي: مستعدون لمواجهة طاحنة مع العدو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

قائد الجيش: قواتنا المسلحة ترد بحزم على تهديدات الكيان الصهيوني المحتملة

وزارة الصحة : 96 اصابة و5 وفيات جديدة بكورونا في إيران

بالفيديو..أمطار غزيرة تغرق شوارع مدينة جدة السعودية

وزير الخارجية: المفاوضات الایرانیة العراقیة حول اغتیال الشهيد سليماني ستعقد الأسبوع المقبل

قائد الثورة الاسلامية يؤكد ضرورة التركيز على قضية التقدم العلمي

سلامي: اذا تسبب الأعداء بأقل ضرر لسفننا فسوف نلحق بهم أينما كانوا في العالم