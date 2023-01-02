سلامي: اذا تسبب الأعداء بأقل ضرر لسفننا فسوف نلحق بهم أينما كانوا في العالم

العالم - ايران

واضاف اللواء سلامي في تصريحات له اليوم الثلاثاء: لا يمكننا السماح للعدو بالوصول إلى أصغر مدى من أسلحته إلى قلب أرضنا، بالطبع نحن لا نستخدم البلدان الأخرى كدرع لنا.

وتابع قائلا : إذا تسببوا بأدنى ضرر لنا ، أينما كانوا في العالم ، فسوف نلحق بهم. لدينا مسيرات يمكنها ، باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، أن تؤثر على العديد من الممرات الإستراتيجية الأخرى في العالم في أي مكان في المحيط ولمسافات طويلة.

وختم بالقول : لا يمكن مسامحة أولئك الذين وقعوا عقودا مخزية لتقويضنا ، لن تلتئم جروح الشعوب على مر التاريخ ولا يمكن ترميمها ، والمفاخر لن تمحى من ذاكرة التاريخ.