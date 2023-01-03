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أهالي نبل والزهراء السورية يحيون ذكرى استشهاد قادة النصر

الثلاثاء ٠٣ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٤ بتوقيت غرينتش

ثلاثة اعوام مضت على رحيل الشهيدين الحاج قاسم وابو مهدي المهندس احيت بلدتي نبل والزهراء بريف حلب حفلا تأبينيا لهم كما وفي كل عام لتجديد ذكراهم مواصلة درب هؤلاء الابطال الذين قدموا دمائهم لاجل المستضيف. 

العالم - مراسلون

أحيت بلدتي نبل والزهراء بريف حلب الشمالي حفلا تأبينيا في الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد القائدين الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس بمشاركة واسعة من اهالي البلدتين، حيث بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت تحية وإجلالا لأرواح الشهداء.

وأكدت كلمات المشاركين على مواصلة المقاومة ودرب الشهادة، الذي كرس الشهيدان حياتهما لها وخصوصا الشهيد القائد قاسم سليماني على دوره الكبير في معركة كسر الحصار عن البلدتين والدفاع عن المستضعفين فيها.

ثلاث اعوام مضت على رحيل الشهداء القادة لكن ذكراهم باقية في قلوب واذهان ابناء البلدتين هذا ما اكده الحاضرون الذين اثنوا على دور الشهداء بمحاربة الارهاب وخصوصا في سوريا.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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