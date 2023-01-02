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وزير الدفاع الفرنسي : ماكرون كلفني لصياغة برنامج تعاون عسكري مع لبنان

وزير الدفاع الفرنسي : ماكرون كلفني لصياغة برنامج تعاون عسكري مع لبنان
الإثنين ٠٢ يناير ٢٠٢٣ - ٠١:٤٤ بتوقيت غرينتش

اكد وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو استمرار الدعم الفرنسي للبنان وتطلع بلاده لنهوضه، مركّزًا على أهمية انتخاب رئيس للجمهورية.

العالم- لبنان

وخلال لقائه وزير الدفاع اللبناني موريس سليم، تطرق الى قضية الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط، لافتًا في هذا الإطار الى أهمية التعاون من اجل مكافحتها.

لوكورنو الذي كان قد تفقدّ كتيبة بلاده العاملة ضمن قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل) منذ العام 1978، أشاد بالتنسيق والتعاون الوثيق بين الجيش وقوة اليونيفيل عمومًا والكتيبة الفرنسية خصوصًا.

ولفت الى الاهتمام الذي يوليه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للوضع في لبنان، مشيرا الى ان لديه تكليف من الرئيس ماكرون لصياغة برنامج تعاون عسكري بين البلدين للمرحلة المقبلة وكيفية تطويره بما يزيد من قدرات الجيش اللبناني خصوصًا في مجال رفع قدرة القوات البحرية اللبنانية.

من جهته الوزير سليم شكر لفرنسا وقوفها الدائم الى جانب لبنان لا سيما في الأزمات ودعمها المستمر له ولمؤسساته خصوصًا مؤسسة الجيش اللبناني.

وشرح الوزير سليم لنظيره الفرنسي المهام الموكلة الى الجيش على الحدود وفي الداخل، لافتًا الى انجازاته في مواجهة الارهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط.

واذ لفت الى أهمية انتخاب رئيس للجمهورية من اجل انتظام عمل المؤسسات الدستورية، اعتبر ان كل الشعب اللبناني يتطلع الى انجاز هذا الاستحقاق الهام بأقرب وقت.

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وزير الدفاع الفرنسي : ماكرون كلفني لصياغة برنامج تعاون عسكري مع لبنان