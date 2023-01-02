السلطة الفلسطينية: 'اسرائيل' جلبت الى سدة الحكم مجموعة من مجرمي الحرب

العالم - مراسلون

بعد ساعات من تسلم حكومة نتنياهو الجديدة مقاليد الحكم في كيان الاحتلال، شهيدان برصاص المحتل في بلدة كفر دان وهدم لمنازل المقاومين.

عملية عسكرية في البلدة القريبة من جنين هدفها وفق الاعلام العبري هدم منزلي الشهيدين ايمن وعبد الرحمن عابد واللذان نفذا عملية حاجز الجلمة قبل عدة اشهر وادت الى مقتل ضابط اسرائيلي.

الاحتلال اعترف بتصدي المقاومة الفلسطينية له وكذا كتيبة جنين وسرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الاسلامي اكدوا ان عملية الاقتحام لكفر دان جوبهت برصاص المقاومين الفلسطينيين.

وقال أيمن عابد وهو والد الشهيد أحمد عابد لمراسل قناة العالم: "يحاول الاحتلال بهدم المنزل أن يعوض وجع العمل البطولي في معبر الجلمة ولكن عزيمتنا بحمد الله عالية".

بداية العدوان شهيدين ومنازل مدمرة وتهديدات باقتحام المسجد الاقصى المبارك، التحذيرات والانذرات للفلسطينيين من حكومة نتنياهو ومن معه من المتطرفين بدات تصل منذ اللحظة الاولى وكما يبدو فان نتنياهو اعطى المتطرفين من حوله ضوءا اخضرا ليصنعوا ما يشاؤون في الضفة الغربية وهو الامر الذي دفع بوزارة الخارجية الفلسطينية للتحذير من مغبة استمرار حكومة الاحتلال في عدوانها وبانها تقود الامور في الضفة والمنطقة نحو الانفجار.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية للسلطة الفلسطينية عمر عوض الله لمراسلنا: "ان "اسرائيل" تزيد من وأنها جلبت الى سدة الحكم مجموعة من مجرمي الحرب والمواجهة مع هذه المنظومة ستكون على مستوى دولي وعلى مستوى قانوني وعلى مستوى شعبي".

التصدي الدبلوماسي للاحتلال مهم لكن الاهم هو التصدي الشعبي له، تستطيع حكومة نتنياهو أن تهدم وتقتل وتنتهك الحرمات والمقدسات وأن تهجر وتواصل الاستيطان لكن هل ذكر في اسفار التاريخ يوما أن فلسطينيا رفع الراية البيضاء.