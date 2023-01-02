باقري: التعاون بين إيران والوكالة الذرية سيتواصل

العالم - ايران

وقال علي باقري ، المساعد السياسي لوزير الخارجية نائب السياسي لوزارة الخارجية ، للصحفيين اليوم (الاثنين) ، ردا على سؤال حول المحادثات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية ، بأن عملية المحادثات كانت عملية مستمرة وما زالت مستمرة ولم تتوقف وتتم متابعة العمل بجدية وليس هناك حاجة لاثارة الاجواء الاعلامية .

وحول زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية روفائيل غروسي إلى طهران ، قال: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، كعضو فعال ومسؤول في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومعاهدة حظر الانتشارالنووي ، وكدولة لديها القدرات والمعرفة والتكنولوجيا النووية ، وكان لديها دوما تعاون جاد ومؤثر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وستواصل هذا التعاون بالتأكيد.

يتبع...