نشطاء البيئة الإيطاليون يعتدون على مبنى مجلس الشيوخ في روما

العالم _ أوروبا

وأفادت قناة RaiNews24 الإيطالية بأن رجال الشرطة اعتقلوا 5 نشطاء من حركة الجيل الأخير، وهم محتجزون في قسم شرطة روما.

ونشرت حركة "الجيل الأخير" بيانا يوضح أن ما دفع أعضاءها للقيام بذلك هو "الإحباط الناجم عن التداعيات الخطيرة في المناخ، وعدم سعي الحكومات لمحاربة هذه الكارثة العالمية، التي ستتسبب بإبادة العرق البشري إن لم يوضع لها حد سريعا".

وفي العام 2022، قام أعضاء حركة "الجيل الأخير"، بالعديد من أعمال الشغب، والعصيان المدني في روما، حيث قاموا بتعطيل حركة المرور على الطريق الدائري بالعاصمة، وعدد من الشوارع والطرق الرئيسية في المدينة.

من جهته أعرب رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي، إغنازيو لا روسا، عن غضبه من تصرفات النشطاء البيئيين، وأكد أن لا مبرر لأعمال التخريب التي تهين مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن حكمة رجال الشرطة في تلك اللحظة، منع تحول ما حصل لأعمال عنف.