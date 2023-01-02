المغرب يحتضن قمة تطبيعية جديدة بحضور كيان الاحتلال

العالم-المغرب

كشف ذلك وزير الخارجية في كيان الاحتلال الإسرائيلي "إيلي كوهين" في بيان الإثنين، حين قال إنه يعتزم حضور القمة في مارس/آذار المقبل مع نظرائه من الدول العربية التي أعادت علاقاتها مع كيان الاحتلال في أعقاب حملة دبلوماسية رعتها الولايات المتحدة في عام 2020، متجاهلا استحضار الجماهير المغربية لفلسطين خلال مونديال قطر 2022 خلال ديسمبر المقبل.



وكانت صحيفة (معاريف) العبرية نفسها ذكرت أن المغرب حمل القضية الفلسطينية حتى نصف النهائي مونديال قطر و”أن المشجعين الذين حضروا البطولة ذهبوا مع التيار الرافض للتطبيع مع إسرائيل”.



وتابعت الصحيفة في مقال "تلقت الرواية الفلسطينية دفعة كبيرة خلال كأس العالم الحالية بقطر. وفي جميع المباريات كان يرى على الأقل علم فلسطيني واحد يرفرف في الملعب، بينما في عدة مناسبات رفعت لافتات كبيرة كتب عليها (فلسطين حرة)".

وأضافت "دعونا لا ننسى عبارات الكراهية العديدة ضد المذيعين والصحفيين الإسرائيليين الذين أتوا إلى قطر لمجرد القيام بعملهم".