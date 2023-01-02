شاهد.. حشود عراقية غفيرة تحيي ذكرى استشهاد قادة النصر

العالم - مراسلون

قال مدير مكتب قناة العالم الإخبارية في بغداد إن مكان وقوع الجريمة نكراء بحق قادة النصر تحولت إلى منطقة مقدسة لدى العراقيين ومزار يزوره مئات الآلاف على طول العام، ولكن في هذه الليلة بالتحديد يجتمع الآلاف العراقيين لإحياء ذكرى استشهاد الحاج قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس.

وأضاف، أن العراقيين مازالوا يتوافدون إلى مكان وقوع الجريمة وعلى امتداد مئات الأمتار والشوارع القريبة بالذات موقع استشهاد الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهم.

وأوضح أن الجدار مطار بغداد والذي يمتد على طول عشرات الأمتار زين بالورد وأسماء الشهداء الذين سقطوا طيلة هذه المرحلة.

وقال: من المقرر وصول مسؤولين وشخصيات ونخب سياسية وثقافية إلى هذا المكان لتبدأ المراسم رسميا عند الساعة الثامنة بتوقيت بغداد وستكون كلمة لرئيس هيئة الحشد الشعبي الفياض بهذه المناسبة وتستمر هذه المراسيم إلى منتصف الليل وبعد منتصف الليل حيث توقيت وقوع الجريمة النكراء.

وأضاف، أن أصوات العراقيين تتعالى للمطالبة بالثأر لدماء شهداء قادة النصر وكذلك خروج القوات الأميركية من الأراضي العراقية/.

وفي الثالث من كانون الثاني عام 2020 استشهد اللواء قاسم سليماني بقصف أميركي غاشم مباشر تعرض له موكبه على طريق مطار بغداد. استشهد برفقته نائب رئيس الحشد الشعبي أو مهدي المهندس وعدد من المرافقين.

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