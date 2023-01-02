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شاهد.. اللواء سلامي يحذر الأعداء من التسبب بأي أضرار للسفن الإيرانية

الإثنين ٠٢ يناير ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٩ بتوقيت غرينتش

ازاء ما تشهد المنطقة من توترات وتطورات، حذر قائد حرس الثورة الإسلامية في ايران اللواء حسين سلامي الاعداء من التسبب بأي ضرر للسفن الايرانية.

العالم - خاص بالعالم

وفي مراسم إحياء ذكرى استشهاد الفريق قاسم سليماني في الخارجية الإيرانية أضاف اللواء سلامي انه اذا تسبب الاعداء بأقل ضرر للمصالح الايرانية فإن الطائرات الايرانية الذكية ستلحق بهم.

واوضح اللواء سلامي ان المسيرات الايرانية يمكنها أن تؤثر على العديد من الممرات الإستراتيجية الأخرى في العالم في أي مكان في المحيط ولمسافات طويلة.

والاحد أطلقت قوات الدفاع الجوي في الجيش الإيراني تحذيرات لطائرات استطلاع مأهولة وغير مأهولة كانت تحاول الاقتراب من منطقة مناورات 'ذو الفقار' العسكرية.

وكشفت المنظومة الدفاعية للجيش الإيراني تحليق طائرات من نوع 'رافائيل' و'إم كيو تسعة' و'آر سي مئة و35' و'إي بي 3' و'بي 8 في المياه الدولية على ارتفاع 23 ألف قدم كانت تعمل على تخفيض ارتفاعها بهدف جمع المعلومات عن المناورات ومنظومة صواريخ للدفاع الجوي.

وقام الجيش بتوجيه تحذيرات للطائرات المذكورة كما قام بإطلاق طائرة مسيرة من نوع 'كرار' الحاملة للصواريخ والقنابل الذكية، مما أجبر الطائرات المجهولة على تغيير مسارها والابتعاد عن المنطقة.

وبحسب المتحدث باسم المناورات، فمنذ بداية التدريبات العسكرية قد تم اعتراض جميع أنواع الطائرات بدون طيار لدول من خارج المنطقة.

وكان الجيش الإيراني اجرى مناورات مشتركة في سواحل مكران جنوب شرقي البلاد بمشاركة القوة البحرية والبرية والجوية والدفاع الجوي.

وشهدت تلك المناورات تدریبات متنوعة علی سيناريوهات تكتيكية هجومية ودفاعية لحماية الحدود البحرية والبرية للبلاد.

وتعمل زيادة القدرات الدفاعية الايرانية على القاء الرعب في قلوب الصهاينة، حيث حذرت عدة مواقع وصحف إسرائيلية من سلاح إيراني جديد، خاصة بعد الإعلان عن الانتهاء قريبا من بناء أول حاملتي طائرات إيرانية ستحملان طائرات مسيرة انتحارية، وسيتم الانتهاء من بنائهما في منتصف العام الجاري.

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