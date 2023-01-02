المحكمة العليا تؤكد حكم الإعدام الصادر بحق "محمد بروغني"

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المركز الإعلامي للسلطة القضائية وعقب تناقل نبأ كاذبا يقضي بأن المحكمة العليا نقضت حكم المحكمة بحق محمد بروغني احد المتهمين في اعمال الشغب الاخيرة ، فان متابعات وكالة انباء ميزان الإخبارية كشفت أن الخبر المنشور غير صحيح وأن المحكمة العليا اكدت الحكم الصادر بحق المتهم ولم يتخذ قرار قضائي جديد في هذه القضية.

وبحسب لائحة الاتهام الصادرة عن المحكمة الثورية بطهران ، فإن المتهم محمد بروغني المعروف بـ "محمد ألفا" ، قام بسحب سلاح ابيض ومهاجمة وإصابة رجال حفظ الامن بالسكين ، بنية قتله ، وزرع الرعب والخوف في اوساط المواطنين وزعزعة الأمن وإضرام النار في قائممقائمية باكداشت وتدمير ممتلكاتها وتمت ادانته بتهمة الحرابة والحكم عليه بالإعدام ، وأيدت المحكمة العليا هذا الحكم في 6 ديسمبر.

وعقدت جلسة محكمة النظر في اتهامات محمد بروغني في 29 اكتوبر المنصرم.

ووفقًا لممثل المدعي العام في المحكمة ، بالإضافة إلى المستندات والوثائق الموجودة في القضية ، تم استخراج الصور من هاتف محمد بروغني المحمول ، والتي تشير بوضوح إلى دوره القيادي في أعمال الشغب في باكداشت.

في الوثائق التي تم العثور عليها على هاتف بروغني المحمول ، تم اكتشاف محادثة على Instagram ، أخبر فيها أحد أصدقائه بالتواجد في مكان أعمال الشغب المسلحة ، وأخبره صديقه أنه ليس لديه سوى منجل.