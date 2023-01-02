الإثنين ٠٢ يناير ٢٠٢٣
٠٧:٣٥ GMT
فارسی
البث المباشر

فالح الفياض: الحشد الشعبي شرفه في الدفاع عن الشعب العراقي ومقدساته ولا أحد يريد الاستئثار به

الإثنين ٠٢ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

النمسا والهند تدعوان للمفاوضات حول السلام في أوكرانيا

تشاهدون الليلة في برنامج بانوراما.. حكومة نتنياهو والتصعيد الاسرائيلي في جنين.. روسيا وأوكرانيا إلى أين تتجه الحرب؟

وسائل إعلام: تركيا تنسحب رسميا من اتفاقية اسطنبول لمكافحة العنف ضد المرأة

الفياض: الحشد الشعبي بترسخه وتجذره، رد على جريمة اغتيال الشهيدين سليماني والمهندس

شاهد بالفيديو... فيتنام..فرق الإنقاذ تسابق الزمن لانتشال طفل سقط في عمود خرساني بعمق 35 مترا

جماهير ايرانية وأجنبية تحيي ذكرى استشهاد قادة النصر بمرقد الشهيد سليماني + فيديو