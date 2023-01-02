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الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
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نبض السوشيال
مراسم إحياء الذكرى الثالثة لاستشهاد القائدين سليماني والمهندس ورفاقهما في بغداد
فالح الفياض: الحشد الشعبي وخلافا لما يروجه البعض بأنه ميليشيا طائفية فهو يضم كل مكونات الشعب العراقي
فالح الفياض: الحشد الشعبي شارك في ارساء وحدة العراق والحفاظ على أمن البلد
فالح الفياض: خاب الأعداء عندما اعتقدوا انه بالقتل والتغييب تكسر ارادة الأمم
فالح الفياض: هيئة الحشد الشعبي شرعت في المشاركة بكل نشاط وتنوي القيام بكل المشاريع الوطنية
فالح الفياض: الحشد الشعبي شرفه في الدفاع عن الشعب العراقي ومقدساته ولا أحد يريد الاستئثار به
فالح الفياض: اننا مجموعة مضحية ودافعنا عقائدي وهذا يجعل الحشد الشعبي في موقع التضحية
حركة النجباء العراقية: لن نتخلى عن الثأر لقادة الانتصارات سليماني والمهندس رغم محاولات الاحتلال إخفاء خسائرهم
رويترز: داعش يعلن مسؤوليته عن الهجوم على قوات طالبان في كابول أمس الأحد
وزارة الامن الايرانية: تم الكشف عن اكبر عصابة تمويل وتجهيز فرق العمليات الارهابية التابعة لجماعة المنافقين الارهابية واعتقال عناصرها الرئيسيين
فالح الفياض: خاب الأعداء عندما اعتقدوا انه بالقتل والتغييب تكسر ارادة الأمم
الإثنين ٠٢ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٦ بتوقيت غرينتش
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كيف تشاهد العالم
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2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.