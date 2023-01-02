استشهاد 6 جنود سوريين جراء الهجوم الصهيوني الأخير على دمشق

العالم-سوريا

وقال إيغوروف: "هاجمت أربع طائرات "إف-16" إسرائيلية في 2 يناير من الساعة 02:00 إلى 02:06 أهدافا عسكرية في مطاري بلي العسكري، ودمشق الدولي من فوق الجولان دون دخول الأجواء السورية، مما تسبب بمقتل 6 عسكريين وإصابة 3 آخرين".

وكانت وكالة "سانا" نقلت في وقت سابق عن مصدر عسكري، أن "العدو الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفا مطار دمشق الدولي ومحيطه".

وطالبت دمشق مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة بإدانة الجرائم والاعتداءات الصهيونية، والتحرك العاجل لضمان المساءلة عنها ومعاقبة منفذيها وعدم تكرارها.