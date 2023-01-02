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الدفاع الروسية تعلن...

استشهاد 6 جنود سوريين جراء الهجوم الصهيوني الأخير على دمشق

استشهاد 6 جنود سوريين جراء الهجوم الصهيوني الأخير على دمشق
الإثنين ٠٢ يناير ٢٠٢٣ - ٠٩:٢٩ بتوقيت غرينتش

أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اللواء أوليغ إيغوروف، استشهاد 6 جنود سوريين وإصابة 3 آخرين جراء الهجوم الصهيوني الأخير على مطار دمشق الدولي.

العالم-سوريا

وقال إيغوروف: "هاجمت أربع طائرات "إف-16" إسرائيلية في 2 يناير من الساعة 02:00 إلى 02:06 أهدافا عسكرية في مطاري بلي العسكري، ودمشق الدولي من فوق الجولان دون دخول الأجواء السورية، مما تسبب بمقتل 6 عسكريين وإصابة 3 آخرين".

وكانت وكالة "سانا" نقلت في وقت سابق عن مصدر عسكري، أن "العدو الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفا مطار دمشق الدولي ومحيطه".

وطالبت دمشق مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة بإدانة الجرائم والاعتداءات الصهيونية، والتحرك العاجل لضمان المساءلة عنها ومعاقبة منفذيها وعدم تكرارها.

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الدفاع الروسية تعلن... استشهاد 6 جنود سوريين جراء الهجوم الصهيوني الأخير على دمشق

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