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الجولاني يصف التطبيع التركي مع سورية بـ"انحراف خطير"

الجولاني يصف التطبيع التركي مع سورية بـ
الإثنين ٠٢ يناير ٢٠٢٣ - ١٠:٣٦ بتوقيت غرينتش

اعرب زعيم هيئة تحرير الشام عن قلقه من المفاوضات الجارية بين أنقرة ودمشق برعاية روسية بشأن حل الأزمة السورية، ورفضه لها.

العالم-سوريا

وظهر زعيم هيئة تحرير الشام (جبهة "النصرة" سابقاً) أبو محمد الجولاني، في مقطع مصوّر، يوم الإثنين، وهو يعلن قلقه من المفاوضات الجارية بين أنقرة ودمشق برعاية روسية، بشأن حل الأزمة السورية، ورفضه هذه المفاوضات.

وقال الجولاني إنّ الجماعات المسلّحة "تواجه تحدياً جديداً.. وإنّ المباحثات، التي تجري بين دمشق وحليفه الروسي مع الجانب التركي، تُعَدّ انحرافاً خطِراً يمسّ أهدافنا"، على حدّ تعبيره.

ودعا المجموعات المسلحة شمالي سوريا إلى "الاتحاد مع هيئة تحرير الشام من أجل مواجهة التحدي القائم"، وفق زعمه.

وفي خطاب بدا واضحاً فيه القلق من انقلاب تركيا عليه، حذّر الجولاني أنصاره من "أن يخذلهم القريب والبعيد".

وأكّد أنّ هيئة تحرير الشام أعدّت العدة "لأيام عظيمة مقبلة"، ودعا أنصاره إلى "الاصطفاف إلى جانبه في مواجهة التحديات".

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الجولاني يصف التطبيع التركي مع سورية بـ"انحراف خطير"

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