استياء شعبي من هدر الأموال على الغسيل الرياضي في السعودية

العالم- السعودية

ويتهم الناشطون نظام ابن سلمان بالسعي إلى" لفت أنظار العالم عن الانتهاكات التي تورط بها ضد ابناء البلاد وحقوقهم وحرياتهم، من خلال إشغالهم بالترفيه والنشاطات الرياضية رغم التكلفة المالية الباهظة".

وفي هذا السياق، أكد د. عبدالله العودة نجل المعتقل د. سلمان العودة، على أن" كريستيانو رونالدو يستلم من الحكومة السعودية شهرياً مبلغا قدره 55 مليون ريال سعودي طوال كل فترة عقده".

يأتي ذلك تزامنا مع معاناة ضحايا الهدد في جدة ومكة وأماكن أخرى، فضلا عن معاناة ضحايا الأمطار التي كشفت فساد البنية التحتية، وضحايا القمع الوحشي.