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بالصور.. أهالي همدان يحيون ذكرى استشهاد الفريق سليماني

بالصور.. أهالي همدان يحيون ذكرى استشهاد الفريق سليماني
الثلاثاء ٠٣ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٨ بتوقيت غرينتش

قام العديد من اصحاب المخابز في محافظة همدان بتوزيع الخبز مجانا على المواطنين، وذلك في احد صور فعاليات احياء الذكرى الثالثة لاستشهاد الفريق الحاج قاسم سليماني ،

العالم - ايران

ويحمل هذا الجمهور العديد من الرسائل لعل أبرزها أن نهج المقاومة مستمر ومدرسة المقاومة ستبقى خالدة، ولن تغتال بصاروخ أو رصاصة أو قذيفة هاون، وهذا النهج لا يعرف شيء عن مساومة العدو، وينبض قلبه بالمقاومة لتحرير الاراضي المغتصبة.

أصبح الشهيد سليماني رمزا يشكل روح الأمل والثقة بالذات والشجاعة والصمود والانتصار، وبعد الاستشهاد بات يهدد اعداءه أكثر من اللواء سليماني في ساحات القتال.

الشهيد سليماني ليس عنوانا فحسب بل هو رمز من رموز المقاومة الاسلامية ومقارعة العدو وموسوعة نضالية ضد الاستكبار من يدور في فلكه.

وفي الثالث من كانون الثاني عام 2020 استشهد اللواء قاسم سليماني بقصف أميركي غاشم مباشر تعرض له موكبه على طريق مطار بغداد. استشهد برفقته نائب رئيس الحشد الشعبي أو مهدي المهندس وعدد من المرافقين.

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