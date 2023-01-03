بالفيديو.. واقع مخيف لحقوق الإنسان في السعودية لعام 2022

العالم - خاص بالعالم

في التفاصيل إعدامات، قمع، اعتقالات، تهجير قسري، إخفاء قسري، تعذيب، واقع مخيف لحقوق الإنسان في السعودية لعام 2022.

شهدت شبكات التواصل تعليقات كثيرة حيث أعرب الناشطون مرارا وتكرارا عن بشاعة مشهد حقوق الإنسان في السعودية.

وجاء في حساب "سعودي ليكس" حول هذا الموضوع: "السعودية ضمن أبرز عشرة منتهكين لحقوق الإنسان خلال 2022. أدرجت منظمة هيومن رايتس ووتش حادثة الإعدام الجماعي في السعودية لـ81 رجلاً في المرتبة الثانية ضمن قائمة أهم عشرة انتهاكات لحقوق الإنسان حول العالم".

وكتبت "داليا الشمري" حول هذا الموضوع مغردة: "إن هذ الوضع المؤسف في قضية حقوق الإنسان في السعودية، خاصة فيما يتعلق بالنساء، يوجع قلب كل انسان حر. الهجرة اختيار واللجوء، هروب واضطرار".

علق الصحفي "سامي الحامدي" حول هذا الموضوع مغردا: "صفقة بن سلمان الجديدة مع الشعب السعودي بسيطة: سأقوم بتنظيم حفلات الهذيان العملاقة، وشرعنة الكحول، وإنشاء شواطئ للبيكيني وسألقي في السجن بأي شخص يعترض على ذلك. في المقابل، يجب ألا تتكلموا في السياسة ولا تتحدثوا معي أبدًا عن الحقوق المدنية. والآن اذهبوا وارقصوا".

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