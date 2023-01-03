أهم عناوين الصحافة الايرانية اليوم الثلاثاء 3 يناير 2023

العالم - الصحافة الإيرانية

- عصر ايرانيان ..

قوات حرس الثورة .. الإنتقام من قتلة الشهيد قاسم سليماني أمر محتم وأكيد .

- اطلاعات ..

تشديد الإجراءات الأمنية الإحترازية في القواعد العسكرية الأمريكية بالمنطقة في ذكرى إستشهاد سليماني .

- ايران ..

وزير الخارجية يتحدث عن جولة نهائية في المباحثات مع العراق بملف إغتيال الشهيد سليماني .

- جوان ..

صنعاء تحذر من إحتمال إنهيار وقف إطلاق النار الهش وإستئناف الحرب في اليمن . (15 صنعا).

- جمهوري اسلامي ..

حكومة الإنقاذ اليمنية .. جرائم آل سعود في اليمن وصمة عار بجبين أدعياء حقوق الإنسان.

- ابرار ..

كوريا الجنوبية وأمريكا تستعدان لإجراء مناورات عسكرية تتضمن إستخدام معدات حرب نووية .

- آفتاب يزد ..

حلف الناتو يلوح بورقة توسيع الدعم العسكري لأوكرانيا مالم يتراجع الرئيس الروسي .(12 ناتو).

- آرمان ملي ..

حرس الثورة يؤكد على حتمية الإنتقام من قتلة الشهيد الفريق قاسم سليماني

- خراسان ..

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورا يبدي إستعداد كاراكاس لتطبيع العلاقات مع أمريكا .

- سياست روز ..

إضطرابات و أعمال شغب تعصف بالمدن الأوروبية تزامنا مع بدء العام الجديد .

- كيهان ..

الحكومة السويدية تغلق مدارس إسلامية خلف ذرائع مفبركة ترتبط بالعداء للإسلام .

- مردم سالاري ..

برلين تحذر من إحتمال دخول أوروبا في حرب تجارية خطيرة مع أمريكا .

- أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء

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1- سياست روز ..

صحيفة سياسة روز كتبت بمناسبة حلول الذكرى الثالثة لاستشهاد الفريق قاسم سليماني قائد فيلق القدس في جريمة اغتيال امريكية ببغداد , في مقالها ( العالم مدين لرجال المقاومة )..

المحافل السياسية والاعلامية الغربية حاولت على مدى هذه السنوات الثلاث من اغتيال الشهيد سليماني قلب الحقائق والايحاء بأن مهمته كانت ضمان مصالح وسياسات ايران الاقليمية فحسب ..

( إن مهمة الشهيد سليماني ورفاقه الأبطال بجبهة المقاومة كانت القضاء على الإرهاب التكفيري لإنقاذ المنطقة والعالم بأسره)

ان ما قام به الشهيد قاسم سلسماني ورفاقه الابطال وخاصة الشهيد ابو مهدي المهندس, كسر ظهر الارهاب الداعشي في العراق

وسوريا والمنطقة وحال دون تشكيل امارة داعشية تكون نقطة انطلاق ارهابية تكفيرية للزحف على مناطق اخرى في العالم . ومن هنا فأن العالم كله مدين لسليماني ولرجال المقاومة الابطال .

2- قدس ..

صحيفة قدس كتبت في مقالها ( أردوغان ومحاولة الخروج بكرامة من سوريا )..

هناك مؤشرات عديدة تعكس رغبة تركيا اردوغان في تطبيع العلاقات مع سوريا , مؤشرات على غرار لقاءات بين مسؤولين عسكريين وامنيين للبلدين وتصريحات تركية ايجابية في هذا السياق وكل هذا جيد ولكن ..

( هذا الموقف التركي قد يعكس تراجعا عن طموحات معروفة لكن مصداقيته مرهونة بإنسحاب القوات التركية من سوريا أولا)

كما ان على تركيا اثبات احترامها للسيادة الوطنية التركية بشأن اية هواجس امنية لديها وذلك عبر التنسيق مع دمشق بشأن سبل ازالة هذه الهواجس .

هناك عاملان رئيسيان يقفان وراء محاولة تركيا الخروج بما تبقى لها من ماء وجه من رمال سوريا المتحركة , الاول الانتخابات المقبلة بتركيا وضعف موقف اردوغان وحزبه الحاكم والثاني توصل انقرة لقناعة بشأن فشل استراتيجية التدخل العسكري في اراضي الغير لازالة مخاوف امنية التركية وفي تحقق اية طموحات تركية محتملة على حساب الجيران .

3- ابرار..

في تقريرها ( بغداد وأربيل وأول مباحثات بالعام الجديد ) كتبت صحيفة ابرار ..

تستعد الحكومة العراقية والادارة الذاتية باقليم كردستان العراق لاجراء اول جولة مباحثات في العام الجديد لحل الخلافات العالقة حول العديد من الملفات و...

( تقول محافل سياسية عراقية إن هذه المباحثات ستبدأ قريبا وأن أبرز الملفات موضوع النفط والغاز وحصة الإقليم بالميزانية العراقية )

ويبدو ان موضوع الامن بالحدود العراقية باقليم كردستان العراق سيكون مطروحا بقوة في هذه المباحثات ايضا .

وتقول محافل سياسية باربيل ان هناك نوع من الاتفاق المبدئي حول حصة الاقليم من الميزانية العراقية , وان اية خلافات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد اوطني الكردستاني لن تؤثر عل مسار واجواء المباحثات المقبلة مع بغداد .

4- عصر ايرانيان ..

صحيفةعصر ايرانيان كتبت في افتتاحيتها ( أمريكا ومحاولة إيجاد إجماع دولي ضد إيران ).

لايوجد ولو مؤشر واحد يدل على ان امريكا جادة حقا في العودة للاتفاق النووي ,ان ادارة بايدن مددت حالة الطوارئ الوطني ضد ايران مؤخرا وتتحرك في عدة مسارات لتأليب بلدان العالم ضد بلادنا مستخدمة ادعاءات ومزاعم مفبركة بشأن حقوق الانسان كذريعة في هذا السياق .

( إن إدارة بايدن تسير على خطى سابقتها الترامبية لدفع بلادنا لتقديم تنازلات مستحيلة على حساب سيادتها الوطنية )

والعجيب في الامر هو ان بايدن اعترف بنفسه بفشل سياسات ترامب ضد ايران بما فيها ضغوط الحد الاقصى. ان امريكا بايدن التي تعرقل مسار مفاوضات احياء الاتفاق النووي ستفشل فشلا ذريعا بدورها اذا ما اصرت على اقحام قضايا سيادية ايرانية في مثل هذه المفاوضات , والتحركات الامريكية لايجاد اجماع دولي سيكون مآلها الفشل بالتأكيد.

5- خراسان ..

في مقالها ( الصين قلبهامع روسيا وعقلها مع الغرب ) كتبت صحيفة خراسان قائلة ..

هذا العنوان هو في الواقع لمقال نشرته صحيفة نيزافيسيمايا غازيتا الروسية المقربة من الكرملين الاربعاء الماضي فيما يبدو انه عتب روسي على موقف الصين من الحرب الاوكرانية .

( لسان حال هذه الصحيفة وروسيا يقول إن الصين لاتريد التورط بالحرب الأوكرانية ولا في تصعيد الأجواء مع أمريكا والغرب )

وهذا الكلام صائب تماما , ويعني ببساطة ان بكين لن تغامر بتعريض امنها وازدهارها الاقتصادي الكبير ومصالحها الدولية الواسعة للخطر من اجل روسيا رغم كل الوشائج القوية بين البلدين ,

ومن هذا المنطلق لم تشجب الصين الحرب الاوكرانية في دعم رمزي لروسيا لكنها لم تؤيدها ايضا ولم تخطو اية خطوة لدعم الجهد العسكري الروسي .

ان الصين عملاق اقتصادي هائل له عضلات لاتقل قوة عن اي قوى عظمى اخرى لكنها تستخدم الاقتصاد والتجارة لتعزيز نفوذها ومصالحها وليس عضلاتها .

فالاقتصاد له الاولوية القصوى في استراتيجياتها.

لذلك لم تنجر لاية حروب ونزاعات خارج دائرة موقعها الجغرافي .