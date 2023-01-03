شاهد.. 'رونالدو' كبش فداء سياسيات بن سلمان

العالم - خاص بالعالم

في التفاصيل.. بينما تغرق مدن مكة المكرمة وجدة ومدن سعودية أخرى بمياه السيول والفيضانات، وبينما يعاني السعوديون من القمع والاعتقالات، وبينما يشهد المجتمع السعودي تغيرات في هويته وتوجهاته تحت وطأة الفقر الذي يطال قسما منه، قررت السلطات السعودية أن الحل لكل هذه المشاكل هو دفع نصف مليار يورو للتعاقد مع لاعب كرة القدم الشهير كريستيانو رونالدو للعب في صفوف نادي النصر. طبعا القضية ليست لعبة كرة قدم، بل هي محاولات لتلميع صورة ولي العهد السعودي على الساحة الدولية، وهذا ما قاله المعارض السعودي عمر بن عبد العزيز الذي هاجم ولي العهد بسبب سياسته هذه.

في هذا السياق نشر حساب "ابو الجوائز المطاميري": "ما انتهى كأس العالم قطر إلا والعالم يكرر اسم قطر، فما زاد مبس إلا غضبا وحسدا، حتى دفع مبلغ كريستيانو رونالدو نصراوي لناديه المفضل، ما يشعر مبس بالانتصار إلا في محكمة بابا ودوري بابا رغم هزيمته، سيفشل مبس في تلميع صورته وأخشى أن يكرر 5 يونيو جديد".

وجاء في حساب "ديكارت" حول هذا الموضوع أسوأ انتقال مره في تاريخ البشرية لاعب أسطورة وملهم للأجيال، يأتي لأتعس دولة في العالم. ابسط حقوق الإنسان لا توجد الاعتزال كان الأفضل بينهم كان مسك الختام لاعتزال أسطورة، نحبك يا كريستيانو ولكن لا نحبك في السعودية".

أما "بدر الشمري" فغرد ساخرا: "نبارك لجميع فئات الشعب من العاطلين والمتضررين من سيول جدة واللي فقدوا بيوتهم صفقة انتقال كريستيانو رونالدو لفريق النصر، بقيمة خمسمئة مليون يورو".

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