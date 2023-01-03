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ناشط يمني يطالب صنعاء بمواجهة القواعد العسكرية الاجنبية في البلاد + فيديو

الثلاثاء ٠٣ يناير ٢٠٢٣ - ٠٧:٢٦ بتوقيت غرينتش

نشر الناشط اليمني "عادل الحسني" في تويتر مقطع فيديو للقواعد العسكرية الأجنبية الموجودة على الأراضي اليمنية وطالب حكومة صنعاء بمواجهتها.

العالم- اليمن

وعلق على الفيديو قائلا: "جاء على حكومة صنعاء تحمل مسئوليتها التاريخية لمواجهة بناء القواعد العسكرية الخارجية الست على أراضينا التي أولها في المخا وآخرها في المهرة، ويستمر البناء في منطقة المطلع بين الكود ودوفس خلف مصنع الغاز تحديداً- أبين. لأولئك السائلين عن علاقة صنعاء بما يدور في المناطق المحرحرة؟ الجواب:".

واضاف الحسني في تغريدة اخرى: " بما أنَّ اليمن واحدة، وبما أنَّ بقية الأطراف قد باعوا الذمم أو خنعوا، فمن يحكم صنعاء تترتب عليه مهمة الحفاظ على الدولة وسيادتها، أما رشاد وفرقته فليسوا إلا دمى بيد التحالف وسينتهي دورهم في خانة النسيان المظلمة ."

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