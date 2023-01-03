ولي العهد السعودي يتجاهل تقرير خطير بشأن الاخلاق وهوية المجتمع

العالم - السعودية

وكتب حساب "رجل دولة" في تغريدة: "المواطنون أصبحوا يتذمرون بسبب الحرب التي يشنها بن سلمان على هوية المجتمع وبسبب استهداف أخلاق الشباب والفتيات، وهذا ما جاء في تقرير وصل إلى الديوان مؤخراً، بن سلمان اطّلع عليه وأمر بتجاهله وعدم التعامل معه."

وتستمر ردود فعل السعوديين حول الحفلات التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه والتي تتضمن شذوذا جماعيا وأفعالا منافية للحياء في بلاد الحرمين الشريفين. وأثار نشر المشاهد الفاضحة من مهرجان التحرش والفجور على مواقع التواصل الاجتماعي كما سماه السعوديون، غضبا شعبيا واسعا لدى السعوديين.

كما أثارت فضائح “ميدل بيست” الرياض 2022، كما حدث في الأعوام الماضية جدلاً كبيرا وغضبا عارما على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، حيث انتشرت العديد من فيديوهات فضائح حفلات المهرجان التي ظهر بها قيام شباب وفتيات بالأمور المنافية لتعاليم الدين والقيم الأخلاقية في المجتمع السعودي.