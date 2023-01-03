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وثائقي "خاتم سليماني" الليلة من قناة "العالم"

الثلاثاء ٠٣ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:٥١ بتوقيت غرينتش

تعرض قناة "العالم" الفضائية الليلة فيلما وثائقيا تحت عنوان "خاتم سليماني" .

العالم - ايران

وثائقي "خاتم سليماني" الذي أنتج في مكتب ابادان التابع لقناة العالم الإخبارية ، يركز بحسب مراسل القناة في ابادان ، على نظرة وسلوك القائد الشهيد قاسم سليماني في تعامله مع أهالي خوزستان في حادثة الفيضانات التي اجتاحت محافظة خوزستان .

وفي هذا الفيلم الوثائقي ، تروي السيدة بويرده ذكرياتها عن تلقيها خاتما من الشهيد الحاج قاسم سليماني خلال تواجد الشهيد الفقيد في خوزستان، وتحكي عن حضور الشهيد ومساعدته لأهالي خوزستان أثناء الفيضان.

وثائقي "خاتم سليماني" يشتمل على صور خاصة وحصرية لتواجد الشهيد سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس بين أهالي خوزستان لتقديم المساعدة وإغاثة المتضررين من الفيضانات.

وسيعرض هذا الفيلم الوثائقي الذي تبلغ مدته 23 دقيقة على قناة العالم اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 22:00 ( 21:33) ، وفي نفس الوقت سيكون متاحا على موقع العالم على العنوان https://www.alalam.ir/ وكذلك صفحات هذه القناة في مواقع التواصل الاجتماعي.

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وثائقي "خاتم سليماني" الليلة من قناة "العالم"

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