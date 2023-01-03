أحد وجهاء المهرة يكشف مخططات الامارات في ميناء "قشن" + فيديو

العالم- اليمن

واشار المسمري في تغريدته الى أن الشيخ علي سالم الحريزي يوضح في الفيديو ما تقوم به الامارات من احتلال الميناء عبر احد اذرعها لها هناك #رفض_يمني_لاتفاقية_مينا_قشن".

التفاصيل في الفيديو المرفق..

وندد رئيس لجنة الاعتصام السلمي الشيخ "علي سالم الحريزي" بمحاولات تأجير ميناء "قشن" للإمارات واعتبرها باطلة وغير شرعية.

ودعا الشيخ " الحريزي" أحرار المهرة إلى اليقظة وإفشال جميع التحركات المشبوهة ضد المحافظة، مشيرا إلى أن مؤامرات تحالف السعودية والإمارات ضد محافظة المهرة مستمرة ولم تتوقف.

وكشف الشيخ الحريزي أن الإمارات تسعى إلى إنشاء ميناء عسكري في قشن. ودعا الشيخ "الحريزي" اليمنيين إلى رفض احتلال دول التحالف للموانئ والمطارات.

كما قال الشيخ "الحريزي"، إن السعودية منعت الشركات من استخراج النفط والغاز في اليمن. وأكد الشيخ "الحريزي"، إن السعودية والإمارات تنفذان مشروعا بريطانيا لاحتلال المهرة.