باقري: إيران تصر على مواقفها المنطقية في مفاوضات إلغاء الحظر

العالم - ايران

وحول المفاوضات لالغاء الحظر، اضاف مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، علي باقري كني لمراسل "ارنا" اليوم الثلاثاء: ان المفاوضات عملية وهذه العملية مستمرة ولم يحدث اي انقطاع فيها وتجري متابعة القضايا المتعلقة بها بشكل جاد.

وتابع: إن الجمهورية الإسلامية الايرانية استمرت في التأكيد على مواقفها المنطقية في مفاوضات الغاء العقوبات وتم قبول منطق الجمهورية الإسلامية الايرانية مضيفا: في المفاوضات نواصل الغاء كل العقوبات التي فرضها رجل مجنون (دونالد ترامب).

وقال كبير المفاوضين الايرانيين: إن منطق الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المفاوضات قائم على ازالة جميع العقوبات القاسية التي فرضها رجل مجنون ترامب على ايران.

وشدد باقري: يجب ازالة جميع العراقيل التي تعترض سبيل تحقيق المصالح الاقتصادية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ولفت كبير المفاوضين الايرانيين الى إن الغاء العقوبات هو هدفنا الأساسي في المفاوضات، وإطار المفاوضات مع الأطراف الغربية مستمر على هذا الأساس.