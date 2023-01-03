الثلاثاء ٠٣ يناير ٢٠٢٣
١٠:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

حماس: اقتحام "بن غفير" للأقصى عدوانٌ سافر

حماس: اقتحام
الثلاثاء ٠٣ يناير ٢٠٢٣ - ٠٩:٤٢ بتوقيت غرينتش

 أكدت حركة "حماس" أنَّ تسلّل وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الفاشية الصهيوني "إيتمار بن غفير" لباحات المسجد الأقصى المبارك بحماية وحراسة مشدّدة من قوّات جيش الاحتلال عدوانٌ سافر ومحاولة يائسة لن تغير تاريخ وإسلامية القدس والمسجد الأقصى المبارك.

العالم - فلسطين

وأكدت حركة حماس في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء أن هذا الاقتحام سلوك إجرامي يكشف حالة الرّعب والخوف التي يعيشها قادة الاحتلال في مواجهة الحق الفلسطيني في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك.

وشددت حركة حماس على أنَّ معركتنا مع هذا العدو الصهيوني وحكومته الفاشية المتطرّفة، دفاعاً عن أرضنا وشعبنا وقدسنا وأقصانا ماضية بكل الوسائل وفي كل ساحات الوطن، وسيواصل شعبنا رباطه وصموده ومقاومته الشاملة حتى زوال الاحتلال والتحرير والعودة.

وفي السياق، أكد خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، على أن ما قام به وزير الأمن القومي للاحتلال المتطرف "ايتمار بن غفير" من اقتحام للمسجد الأقصى هو غدر وجريمة.

وقال صبري إن اقتحام "بن غفير" للأقصى يؤكد أن كل حكومة الاحتلال شريكة بالجريمة.

وأضاف أن حكومة الاحتلال تحاول السيطرة على المسجد الأقصى المبارك، لضرب السيادة العربية والإسلامية والوصاية الأردنية عليه.

روابط ذات صلة

حماس: مخططات "بن غفير" نذير اشتعال للمنطقة

المتطرف إيتمار بن غفير يقتحم المسجد الأقصى + فيديو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نائب عراقي مستقل.. خطوات السوداني بمكافحة الفساد جريئة وممتازة

أسندت الدولة في زمن الأزمة المالية.. البنك المركزي العراقي يطلق عدة مبادرات تنموية

عبداللهيان: الخارجية تواصل ملاحقة مرتكبي اغتيال الشهيد قاسم سليماني

جامعة طهران تعلن استعدادها لقبول الطالبات الأفغانيات

فصائل فلسطينية تدين اقتحام الإرهابي "بن غفير" للأقصى المبارك

سيئول تؤكد مناقشة إجراء مناورات نووية مشتركة وبايدن ينفي