اغتيال الشهيد سليماني أيقظ الشعوب وهدی الشباب

العالم - مع الحدث

وقال اللامي في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم موضوع استشهاد الشهيدين سليماني والمهندس خرجت عن حدود دولهم وأصبحت سمة بارزة لکل دول العالم.

وأضاف ان دول العالم بدأت تبحث عن سبب مهاجمة اميرکا لهذين البطلين، ماهي المعطيات التي کانا يقدمانها؟ لماذا اميرکا بجبروتها وعظمتها قطعت المسافات وقامت بتسوية هذين البطلين؟ هناک سر في هذه العملية. فبدأت الدول بالبحث عن هذا السر الرهيب، ففککت رموز هذا السر ووصلت الی ان هذين البطلين قد أبکيا الجانب الاميرکي وآذاها وحطما عنجهيتها.

وأکد ان هذه الميزة تسببت باقتداء الدول لمنهج هذين الشهيدين، فدم هذين الشهيدين لم يسيل علی الارض هدراً ولأمور شخصية بل کان هناک مشروعان مشروع المقاومة الذي مثلاه الشهيدين ومشروع اللامقاومة التي تمثله امريکا، فانتصر مشروع المقاومة.

ورأی الكاتب السياسي د. بلال اللقيس ان اغتيال الحاج قاسم سليماني، كشف طبيعة الولايات المتحدة لشباب لم يكونوا يميزون ذلك.

وقال د. اللقيس في حديث لقناة العالم الاخبارية ان بعض شباب الأمة لم يميزوا طبيعة الولايات المتحدة بالشكل الصحيح وعندما قام الاميركي باغتيال الرمز، الحاج قاسم سليماني أراد ان يقول ان افضل ما لديكم او اي شئ مميز لديكم انا لااقبل به. الاميركي لايريد لنا التميز بأي من العناوين.

وأكد ان الشهيد قاسم سليماني كان نقطة اجماع داخلي وخارجي ونقطة تلاقي بكل الساحات والجبهات وكان مميزاً في هذا العنوان واميركا لم تكن تريد له أو لأي أحد التميز في شئ او أي عنوان.

وأشار اللقيس الی ان محاولة اميركا القضاء علی النووي الايراني وبعض الجوانب الثقافية الايرانية، كلها تصب في هذا السياق فيهي عناوين تميز ايران، والاميركي لايريد التميز لايران.

وأكد ان شهادة الحاج قاسم سليماني وابومهدي المهندس جعل الامة تستفيق وتعرف ان المشكلة مع اميركا ليست مشكلة سياسية ولامشكلة مصالح، المشكلة مع اميركا انها تكره ان يكون لنا عنوان من عناوين التميز وبالتالي الحضور العالمي والحضور الاقليمي والحاج قاسم سليماني كان عنوان من عناوين التميز.

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6495643