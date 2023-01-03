هل تتعرض السعودية لعملية تغيير ديموغرافي ممنهج؟

العالم- السعودية

وعلق على الصورة قائلا" زيادة الاجانب مقابل تحديد النسل لاهل البلد حتى يصعب مستقبلا على المصلح ان يصلح في بيئة لا سند له فيها ولا عصبة تحميه...سلسلة عظيمة نفذها مدقق متقن ".

وتابع "يوسف الأوسي" في تغريدة اخرى: "الكلام ليس عن من يحمل الجنسية ومن لا يحملها هناك اتجاه قد بدأ بالفعل لملئ البلاد باجانب من اقصى بلاد العالم طرد اهل البلد ممن لا يحمل الجنسية بمضاعفة ضريبة الاقامة ١٠ اضعاف واستجلاب عمالة من المكسيك وبوليفيا! الفنادق الجديدة في العلا يخدم فيها مكسيكيون، ويملكها امريكيون"

هذا وكشفت هيئة الإحصاء السعودية وجهات رسمية أخرى، أن عدد الأجانب في السعودية 2022 بلغ نحو 13 مليونا، في وقت تجاوز فيه عدد المواطنين السعوديين داخل الأراضي السعودية أكثر من 23 مليونا في التعداد الأخير، الأمر الذي جعل المسؤول وتتجاوز الأعداد نحو 37 مليون نسمة على الأقل خلال التعداد الأخير الذي جرى عام 2022. وأشارت بعض الجهات المسؤولة داخل الحكومة السعودية إلى أن التعداد الأخير أكد أن عدد المواطنين في السعودية يتزايد بما لا يقل عن 2000 شخص بشكل يومي، مما يجعل الكثيرين يتوقعون أن عدد المقيمين والأجانب في السعودية تصل إلى حوالي 40 مليونًا خلال العامين المقبلين.