مراسل العالم: بن غفير قام باشعال شرارة انتفاضة فلسطينية جديدة

العالم - مراسلون

وأضاف، أن بن غفير قبل أن يتسلم مقاليد حكم م أتسمي وزارة الأمن القومي في كيان الاحتلال الإسرائيلي، كان يخطط لاقتحام المسجد الأقصى المبارك.

وأشار مراسلنا إلى أن الجانب الفلسطيني منذ لحظة الأولى لاقتحام بن غفير للمسجد الأقصى أصدر تصريحات أدان فيها هذا الاقتحام، حيث قال محافظ القدس المحتلة إن تدنيس بن غفير للمسجد الأقصى تطورا خطيرا وحذر العالم بأن عليه أن يقف بوجه هذه الغطرسة، محملا نتنياهو مسؤولية تصرفات بن غفير الرعناء.

ولفت مراسلنا إلى أن حركة فتح في القدس قالت في بيان لها: إن هذا الاحتلال وحكومته لديهم استراتيجية للسيطرة على المسجد الأقصى وما حدث من خداع اليوم هو دليل بأن الاحتلال يؤسس لمرحلة جديدة في ساحات المسجد الأقصى وكما استطاع تثبيت محاولة الاقتحام اليومية يريد أن يحقق مرحلة جديدة في المسجد الأقصى ودعت كل الفلسطينيين للتواجد والمرابطة بشكل دائم في المسجد الأقصى المبارك.

وأوضح مراسلنا، أن عملية اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى هي جزء من معادلة صهيونية، وهي هدم المسجد الأقصى المبارك وإقامة الهيكل المزعوم.

وقال مراسلنا ان المعطيات تؤشر بأن الامور ذاهبة الى تصعيد أكبر في زمن حكومة نتنياهو لا سيما وان نتنياهو مضطر امام تحكم المتطرفون في حكومته ان يعطيهم الضوء الاخضر في القدس والضفة الغربية.

وأضاف، أن اقتحام بن غفير للمسجد الاقصى هو بداية لمعركة جديدة وشرارة اشعال انتفاضة فلسطينية جديدة على غرار اقتحام ارئيل شارون في عام 2000 المسجد الاقصى المبارك وعلى اثرها قامت الانتفاضة الفلسطينية الثانية.

وهذا وأظهرت صور بن غفير وهو يتجول في باحات الأقصى تحت حراسة مشددة. وذكرت تقارير أن بن غفير اقتحم الأقصى لأول مرة منذ توليه وزارة الأمن القومي في حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة.

وتأتي خطوة بن غفير خلافا للتقارير التي أفادت بتراجعه عن نيته اقتحام الأقصى بعد اجتماع مع نتنياهو. الى ذلك نددت الخارجية الفلسطينية بعملية الاقتحام، واعتبرت الخطوة استفزازا غير مسبوق.

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