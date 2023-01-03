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بن غفير يقتحم الأقصى .. وسقوط ثالث شهيد فلسطيني خلال ايام

الثلاثاء ٠٣ يناير ٢٠٢٣ - ٠٩:٢٥ بتوقيت غرينتش

اقتحم وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الجديدة، إيتمار بن غفير، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى، وذلك بعد ساعات من توليه المنصب، بالتزامن مع استشهاد فتى فلسطيني في بيت لحم وسط الضفة الغربية.

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