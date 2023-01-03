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مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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انقلاب الصورة
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المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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فالح الفياض:الحشد الشعبي ليس سلعة بيد هذا وذاك بل هو يخص جميع أبناء الوطن
فالح الفياض: لا مكان للمستأثرين الطالبين لللمغانم في الحشد الشعبي
فالح الفياض: انتهت معركة السلاح المباشرة وبدأت معركة بناء البلد والحشد سيكرس كل خدماته في هذا المجال
مراسم إحياء الذكرى الثالثة لاستشهاد القائدين سليماني والمهندس ورفاقهما في بغداد
فالح الفياض: الحشد الشعبي وخلافا لما يروجه البعض بأنه ميليشيا طائفية فهو يضم كل مكونات الشعب العراقي
فالح الفياض: الحشد الشعبي شارك في ارساء وحدة العراق والحفاظ على أمن البلد
فالح الفياض: خاب الأعداء عندما اعتقدوا انه بالقتل والتغييب تكسر ارادة الأمم
فالح الفياض: هيئة الحشد الشعبي شرعت في المشاركة بكل نشاط وتنوي القيام بكل المشاريع الوطنية
فالح الفياض: الحشد الشعبي شرفه في الدفاع عن الشعب العراقي ومقدساته ولا أحد يريد الاستئثار به
فالح الفياض: اننا مجموعة مضحية ودافعنا عقائدي وهذا يجعل الحشد الشعبي في موقع التضحية
بن غفير يقتحم الأقصى .. وسقوط ثالث شهيد فلسطيني خلال ايام
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الثلاثاء ٠٣ يناير ٢٠٢٣ - ٠٩:٢٥ بتوقيت غرينتش
اقتحم وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الجديدة، إيتمار بن غفير، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى، وذلك بعد ساعات من توليه المنصب، بالتزامن مع استشهاد فتى فلسطيني في بيت لحم وسط الضفة الغربية.
تصنيف :
أهم الأخبار
فلسطین
غرافيك
فيديو غرافيك
كلمات دليلية :
الأقصى
المسجد الأقصى
بن غفير
حكومة نتيناهو
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