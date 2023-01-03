الجولاني: على المجاميع المسلحة الاتحاد لمواجهة التحديات

العالم - سوريا

وأوضح الزميل حسام زيدان، ان الجولاني قال في كلمة له تحت عنوان "لن نصالح": ان "المفاوضات بين أنقرة ودمشق برعاية روسيّة انحراف خطير"، وان على "المجموعات المسلّحة شمالي البلاد الاتّحاد مع "هيئة تحرير الشام" لمواجهة "التحدي القائم".

ويفي وقت سابق من يوم امس الاثنين، ظهر الجولاني، في مقطع مصوّر، وهو يعلن قلقه من المفاوضات الجارية بين أنقرة ودمشق برعاية روسية، بشأن حل الأزمة السورية، ورفضه هذه المفاوضات.

وقال الجولاني إنّ الجماعات المسلّحة "تواجه تحدياً جديداً.. وإنّ المباحثات، التي تجري بين دمشق وحليفه الروسي مع الجانب التركي، تُعَدّ انحرافاً خطِراً يمسّ أهدافنا"، على حدّ تعبيره.

ودعا المجموعات المسلحة شمالي سوريا إلى "الاتحاد مع هيئة تحرير الشام من أجل مواجهة التحدي القائم"، وفق زعمه.

وفي خطاب بدا واضحاً فيه القلق من انقلاب تركيا عليه، حذّر الجولاني أنصاره من "أن يخذلهم القريب والبعيد".

وأكّد أنّ هيئة تحرير الشام أعدّت العدة "لأيام عظيمة مقبلة"، ودعا أنصاره إلى "الاصطفاف إلى جانبه في مواجهة التحديات".