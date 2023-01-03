اليمن: الثروة السمكية تعقد ورشة لتطوير العمل المشترك الحكومي لخدمة الصيادين

العالم- الیمن

وقال عضو المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي في كلمة له: إن هذه الفعالية تأتي كمقدمة للمؤتمر الوطني للأمن البحري وعلينا مهام كبيرة تبدأ من خلال سلوك الصيادين في حماية الثروة السمكية>

وأضاف النعيمي إن واجبنا الديني والوطني يحتم علينا حماية ثرواتنا السمكية، مشددا أن علينا أيضا أن نحمي الصيادين من الاستغلال من الشركات سواء المحلية أو الخارجية وعلينا معرفة وسائل استغلال جهود الصيادين والتحديات التي تواجههم.

وتابع: يجب أن يكون الصيادون أن يكونوا في مقام رفيع من الانضباط والالتزام بقوانين الصيد، مؤكدا ضرورة التعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالجوانب السمكية من أجل حماية هذه الثروة.

وأردف بقوله: نحن نلبي توجيهات قائد الثورة والدماء التي سفكت من أجل غايات مقدسة هي أمانة في أعناقنا وسنحمي بحار اليمن وبره وجوه وسنعمل بإيمان وإخلاص.

من جانبه ثمن رئيس مصلحة خفر السواحل اللواء شاهر القحوم هذه المبادرات التي من شأنها وضع المحددات والأطر المنظمة للعمل المشترك بين مؤسسات الدولة ذات العلاقة بالعمل البحري ومنظمات المجتمع المدني السمكية.

وأوضح القحوم أن هناك استعدادات وتحضيرات يتم العمل عليها لعقد المؤتمر الوطني للأمن البحري المخطط إقامته نهاية الشهر الحالي وستشارك فيه المؤسسات العسكرية والأمنية والاقتصادية والإنسانية ووزارة الثروة السمكية بكل هيئاتها مع منظمات المجتمع المدني السمكية.

وقال: نهدف من هذا المؤتمر للتأكيد على حرص بلادنا وقيادتنا على أمن وسلامة الملاحة البحرية وتطبيق سيادة القانون على كل المياه الإقليمية اليمنية وفقا للمعاهدات الدولية.

وأضاف: سنقف في المؤتمر على المخاطر والمهددات للأمن البحري اليمني إقليميا ودوليا وطرق مواجهتها، وسنسعى لكشف الادعاءات وتصحيح المفاهيم المتعلقة بالأمن البحري التي تحاول قوى العدوان ترسيخها.

وتابع: سيطرح خلال المؤتمر أوراق عمل تحدد آليات عمل لحماية البيئة البحرية والثروة السمكية من التلوث والاصطياد غير المشروع وهذه كلها تصب في مصلحة شريحة الصيادين.

وعبر القحوم عن تطلعه أن يكون المؤتمر فرصة للخروج برؤى مشتركة تساهم في وضع اللبنات الأساسية لبناء استراتيجية بحرية رادعة قادرة على الارتقاء بالعمل البحري لمواجهة التحديات والمخاطر التي تهددنا.

من جهته قال المدير التنفيذي لمؤسسة بنيان التنموية محمد المداني: إن هناك تفعيل للعمل المشترك بين الجمعيات ووزارة الثروة السمكية وسنتحرك جميعا من أجل الشراكة المجتمعية مع الحكومة.

وأضاف، إن ورشة اليوم خطوة في سبيل تفعيل الدور المجتمعي والحكومي في حماية الثروة السمكية من الصيد الجائر وتطوير مجتمعات الصيادين.