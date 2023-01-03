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'حميدتي' يعلن غلق حدود السودان مع أفريقيا الوسطى درءا للفتنة

'حميدتي' يعلن غلق حدود السودان مع أفريقيا الوسطى درءا للفتنة
الثلاثاء ٠٣ يناير ٢٠٢٣ - ١١:٢٥ بتوقيت غرينتش

أعلن نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول محمد حمدان حميدتي، اليوم الثلاثاء، إغلاق حدود السودان مع أفريقيا الوسطى درءا للفتنة.

العالم- السودان

وقال حميدتي، إنه "سيتم فتح معسكرات لضبط ورقابة الحدود السودانية مع أفريقيا الوسطى"، مشيرا إلى أنه تم إفشال محاولة لقلب نظام الحكم في أفريقيا الوسطى من داخل السودان".

وأشرف حميدتي، على توزيع معينات الإيواء والسكن للمواطنين في القرى المتضررة جراء الاعتداءات التي تعرضت لها من "مجموعات متفلتة"، في محلية بليل بولاية جنوب دارفور.

ومنذ 21 أغسطس/ آب الماضي، يشهد السودان، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري، وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي.

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'حميدتي' يعلن غلق حدود السودان مع أفريقيا الوسطى درءا للفتنة