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مزاعم 'شينكر'.. يتهم حزب الله بقتل عنصر 'اليونيفيل' في جنوب لبنان

مزاعم 'شينكر'.. يتهم حزب الله بقتل عنصر 'اليونيفيل' في جنوب لبنان
الثلاثاء ٠٣ يناير ٢٠٢٣ - ١١:٢٢ بتوقيت غرينتش

اتهم المساعد السابق لوزير الخارجيّة الأميركي لشؤون الشّرق الأدنى ديفيد شينكر، حزب الله  بقتل عنصر اليونيفيل في جنوب لبنان.

العالم _ لبنان

وزعم شينكر اليوم الثلاثاء، ان حادثة مقتل عنصر اليونيفيل تعتبر في صلب سياسة حزب الله.وان الحزب قد يلجأ إلى تنفيذ اغتيالات، وأنّه يقوم بذلك كلّما أحسّ بحرّيّة الحركة، خصوصاً في الوقت الذي تبحث فيه إدارة بايدن الوصول إلى اتفاقٍ نوويّ مع إيران. رأينا كيف قتلوا لقمان سليم بعد 3 أسابيع من رحيل إدارة دونالد ترامب. واليوم يشعر أنّه حرّ ليقتل في هذه الفترة.

وأوضح، أنّ حزب الله لا يُمانع انتخاب قائد الجيش جوزاف عون لرئاسة الجمهورية في لبنان الذي لم يُشكّل عائقاً أمام حركة الحزب بكامل حرّيّته في مناطق الجنوب، معتبرًا أنّه قبل أيّام قتلَ الحزبُ عنصراً من قوّات اليونيفيل، ولن يكون هناك أيّ تحقيق جدّيّ ولن تتحقّق العدالة"، متوقعًا أن يُنتَخَبَ قائد الجيش العماد جوزف عون رئيسًا، خلال 3 أو 4 أشهر.

وردًا على سؤال حول زيارات رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل إلى قطر، قال أنني لا أعلَم ماذا يفعل جبران في قطر. لكنّ الواضح أنّه، في محاولاته المُتكرّرة، لم يستسلم للعقوبات الأميركية. لا يزال يعقد بعض الآمال على رفعها عنه، على الرغم من أنّ الإدارة الأميركيّة لا تعمل بهذه الطّريقة.

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