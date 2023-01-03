الرسائل التي تحملها الذكرى الـ3 لاستشهاد الفريق الحاج سليماني

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مباشر مع قناة العالم خلال تغطية خاصة لمراسم الذكرى الثالثة لاستشهاد الفريق قاسم سليماني و أبو مهدي المهندس، أشار الحيدري الى عدم نسيان تلك الدماء الطاهرة مهما طال الزمن، مؤكدا أن المجرمين سعوا الى اشعال نار الغيظ والكراهية في النفوس، منوها الى أن رسالة هؤلاء الشهداء وخط الشهادة وخط المقاومة سيبقى مستمرا ولن يقف عند استشهاد قائدها أو شهدائها.

وكانت قد بدأت مراسم الذكرى الثالثة لاستشهاد الفريق قاسم سليماني صباح اليوم الثلاثاء بحضور المشاركين من كافة أنحاء إيران وعدة بلدان أجنبية، من العراق وفلسطين ولبنان، وسوريا، واليمن، وحتى من دول أوروبية.

كما حضرت حشود مليونية من إيران وخارجها الى مدينة كرمان حيث مسقط رأس ومرقد الشهيد الفريق قاسم سليماني لإحياء الذكرى الثالثة لاستشهاده.

وكان الفريق الحاج قاسم سليماني قد استشهد في الثالث من كانون الثاني عام 2020 ، بقصف أميركي مباشر تعرض له موكبه على طريق مطار بغداد.

واستشهد برفقته نائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وعدد من المرافقين. ليُشيّع إلى كرمان وسط حشد شعبي تاريخي ضخم لم تشهد ايران مثيلاً له بعد رحيل قائد الثورة الاسلامية الإيرانية الامام روح الله الخميني(ر ض).

التفاصيل في الفيديو المرفق ...