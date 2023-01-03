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العراق وهولندا يشددان على تجفيف منابع الارهاب في ثلاث مجالات

العراق وهولندا يشددان على تجفيف منابع الارهاب في ثلاث مجالات
الثلاثاء ٠٣ يناير ٢٠٢٣ - ٠١:٣٩ بتوقيت غرينتش

شدد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء، على أهمية تجفيف منابع الإرهاب المالية والإعلامية والبشرية.

العالم - العراق

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان، ان "مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، استقبل بمكتبه اليوم، سفير مملكة هولندا في بغداد هانز سانداي"، مبينا ان "اللقاء شهد استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين العراق ومملكة هولندا، فضلا عن بحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية، إقليميا ودوليا".

وأعرب الأعرجي، "عن حرص العراق على تطوير علاقات التعاون والصداقة، لاسيما مع الدول التي وقفت إلى جانبه في الحرب مع داعش الإرهابي"، مشيرا إلى "أهمية التعاون في نقل المعلومات وتبادل الخبرات، ومجال حقوق الإنسان".

وأكد أن "مخيم الهول السوري مازال يشكل خطرا وتهديدا للمنطقة والعالم"، مشددا على "أهمية تعاون الجميع، لتجفيف منابع الإرهاب المالية والإعلامية والبشرية".

من جانبه أكد السفير الهولندي أن "استقرار العراق هو استقرار للمنطقة والعالم"، معربا عن "استعداد بلاده للمزيد من الدعم والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات والخبرات".

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العراق وهولندا يشددان على تجفيف منابع الارهاب في ثلاث مجالات