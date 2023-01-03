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شاهد.. إبن سلمان ومملكة نيوم الصهيونية

الثلاثاء ٠٣ يناير ٢٠٢٣ - ٠٢:٠٧ بتوقيت غرينتش

كشف محللون سياسيون ان مشروع نيوم السعودي الذي أعلنه محمد بن سلمان، ليس مشروعا تنمويا أو تطويريا استثماريا سياحيا، بل هو إعادة لإحياء مملكة نعوم التوراتية.

العالم- السعودية

ولتكون عاصمة لمملكة "إسرائيل الكبرى" المنتظرة بعد إعادة بناء الهيكل المزعوم على أنقاض الأقصى بموافقة ودعم من آل سعود تنفيذا للمخطط الصهيوني الماسوني

واشال المحللون الى ان مدينة نيوم التي ورد ذكرها في سياق صفقة القرن، والتي يتم العمل على تأسيسها في المنطقة الواقعة على الحدود بين مصر والسعودية وفلسطين والاردن، هذا الاسم " نيوم" لا يعني كما يقولون المستقبل والتطور، بل نيوم كلمة توراتيه، وورد ذكر هذا الاسم في التوراة وتعني " نعوم"، وهي إسم مملكة يهودية "ממלכת נוים"، يعاد إحياؤها في تلك الجغرافيا، شمال السعودية ومصر، وجنوب فلسطين والاردن.

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