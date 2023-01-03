القضاء الإيراني: تحديد 154 متهما ضالعا في اغتيال الشهيد سليماني

العالم – إيران

وفي مؤتمر صحفي بمناسبة الذكرى الثالثة لاستشهاد الفريق قاسم سليماني أوضح ستايشي اليوم الثلاثاء: إن الشهيد سليماني، على الساحة الدولية رمز لمقارعة الاستكبار والاستعمار العالمي في السنوات الأخيرة بحيث سلط الضوء على دور إيران الإستراتيجي في دول جبهة المقاومة، وكان هدف العدو هو التأثير على هذا المسار عالي السرعة.

وتابع: إن استشهاد الحاج قاسم سليماني انتهاك لأوضح القوانين الدولية وهذا الانتهاك ليس فقط قضية اغتيال هذا الشهيد بل موضع لتقييم حقيقة مزاعم أميركا ويظهر غطرسة هذه الحكومة الإرهابية.

وأكد ستايشي أن: القضاء يتابع حق الشعب الإيراني في هذه القضية في المحاكم المحلية والدولية.

واكد المتحدث باسم القضاء الإيراني أن رسالة مدرسة الشهيد سليماني لليوم والمستقبل هي عدم غض الطرف مع الظلم والقمع والقسوة تجاه جميع البشر.. وأظهر الشهيد سليماني أن المقاومة ستكون مثمرة.

وأوضح أنه تم احصاء 4 عناوين اتهام ضد الضالعين في اغتيال الشهيد سليماني وفق القوانين وتم توضيحها في لائحة الاتهام.

وتابع قائلا: لقد تم إرسال اكثر من 800 رسالة وأمر قضائي إلى المراكز القانونية وتم تحديد 154 متهما بينهم 96 من الرعايا الأميركان وملاحقتهم قانونيا، فيما تم إرسال 11 مذكرة مثول أمام القضاء إلى 9 بلدان ومذكرتي مثول أمام القضاء إلى بعض الدول.

وشدد على أنه تم إرسال بلاغات إلى 96 متهما أميركيا إلى عناوينهم، مؤكدا توجيه الاتهام إلى دول أخرى مثل ألمانيا وبريطانيا في هذه القضية.

وأشار المسؤول القضائي إلى إرسال إعلان أحمر من خلال الشرطة الدولية إلى المتهمين، مشددا على أنه تم إرسال إعلانات حمراء إلى 73 شخصا ساهموا في اغتيال الشهيد سليماني بينهم الرئيس الأميركي، إلا أن المنظمات الدولية أحجمت عن إصدار إعلانات حمراء.

وأضاف قائلا: لقد عقدت 3 جولات من المحادثات المفصلة بين إيران والعراق لدراسة ملف الاغتيال، فيما من المقرر أن تعقد الجولة الرابعة في طهران في الشهر الجاري.