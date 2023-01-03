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الأردن يستدعي سفير الكيان الصهيوني لديه لجلسة توبيخ

الأردن يستدعي سفير الكيان الصهيوني لديه لجلسة توبيخ
الثلاثاء ٠٣ يناير ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٠ بتوقيت غرينتش

قالت إذاعة الجيش الصهيوني، الثلاثاء، إن الأردن استدعى السفير الإسرائيلي لديها لجلسة توبيخ،على خلفية اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير للأقصى.

العالم - الأردن

استدعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم الثلاثاء سفير الاحتلال الاسرائيلي في عمان "إيتان سوركيس" احتجاجا على اقتحام وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الحرم القدسي الشريف الثلاثاء.

وأكدت"هآرتس" العبرية أن الأردن وبخ السفير الإسرائيلي على زيارة بن غفير إلى الحرم القدسي.

وقالت:" إن السفير الإسرائيلي في الأردن إيتان سوركيس أكد للقادة الأردنيين أن [إسرائيل] "ملتزمة بالوضع الراهن في الحرم القدسي"!!!.

وكان بن غفير وحلفاؤه اليميني,ن المتطرفي, قد قالوا منذ فترة طويلة إنهم يعتزمون تحدي ما يعرف بالوضع الديني الراهن.

وأصدرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بيانا في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، حملت فيه الاحتلال الاسرائيلي مسؤولية التبعات الخطيرة لاقتحام بن غفير الاقصى.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأردنية السفير سنان المجالي بأنه قد تم تسليم السفير الاسرائيلي رسالة احتجاجٍ لنقلها على الفور لحكومته أكدت على وجوب امتثال الكيان الصهيوني، بصفته قوة قائمة بالاحتلال، لالتزاماتها وفقا للقانون الدولي ولا سيما القانون الدولي الإنساني، بشأن مدينة القدس المحتلة ومقدساتها وخاصة المسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف والامتناع عن أية إجراءات من شأنها المساس بحرمة الأماكن المقدسة ووضع حد لمحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم.

وأكدت مذكرة الاحتجاج على أن المسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونماً مكان عبادة خالص للمسلمين، وطالبت الحكومة الإسرائيلية إنهاء كافة الإجراءات الهادفة للتدخل غير المقبول في شؤون المسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف.

وذكرت بأن إدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى المبارك، هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك،الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه.

وحذرت الإحتلال الإسرائيلي من أن الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات تنذر بالمزيد من التصعيد وتمثل اتجاها خطيرا يجب العمل على وقفه فورا.

بدورها أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، بأشد العبارات، إقدام وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي على اقتحام المسجد الأقصى المبارك،الحرم القدسي الشريف، صباح اليوم، وتحت حراسة وحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

فيما، دعا نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، نائب رئيس الشبكة البرلمانية لدول عدم الانحياز، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية وممثلها بلبنان، على فيصل، اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتفعيل قرارات المجلس الوطني والمجلس المركزي الخاصة بالعلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا ضرورة إلغاء كافة الاتفاقات والالتزامات بين المنظمة والجانب الإسرائيلي خاصة اتفاق أوسلو، سحب الاعتراف الفلسطيني بالكيان الإسرائيلي.

وجاء ذلك تعليقا على اقتحام وزير الأمن الإسرائيلي ايتمار بن غفير لساحات المسجد الأقصى المبارك، الثلاثاء، في حراسة شرطة الاحتلال ومشاركة عشرات المستوطنين المتطرفين.

وشدد المسؤول الفلسطيني في تصريحات خاصة له، على ضرورة مقاطعة كيان الإحتلال اقتصاديا ومحاكمتها قانونيا على جرائم الحرب التي ارتكبها الإحتلال في مدينة القدس.

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