أمن أميركا القومي يعلن رفض أي 'تحرك أحادي' لتغيير وضع القدس الحالي

العالم - الأميركيتان

وكان قد أعرب السفير الأمريكي لدى الكيان الصهيوني، توم نايدس اليوم الثلاثاء عن رفضه لاقتحام وزير الأمن الإسرائيلي بن غفير للمسجد الأقصى.

وأكد نايدس في تصريحات له - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - أن الولايات المتحدة أوضحت للحكومة الإسرائيلية أنها تعارض أي إجراء من شأنه إلحاق الضرر بالوضع الراهن في الأماكن المقدسة في القدس .

وقال نحن " مهتمون بالحفاظ على الوضع الراهن وأي عمل يمنع ذلك غير مقبول .. أكدنا هذا بوضوح للحكومة الاسرائيلية ".

وكانت السلطات الفلسطينية قد أدانت اقتحام حكومة الاحتلال الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى الشريف في ساعات مبكرة من صباح اليوم.

وكان قد اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، صباح اليوم الثلاثاء، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، برفقة عدد من المستوطنين وسط حراسة أمنية مشددة للشرطة الإسرائيلية.