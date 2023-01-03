الإمارات تسلم الانتقالي عشرات المدرعات لبناء قاعدة عسكرية في أبين

العالم- اليمن

وقال القيادي عادل الحسني، في تغريدة له على تويتر، بأن الإمارات تسلم المتطرف محسن الوالي عشرات المدرعات لبناء قاعدة عسكرية في أبين. ومحسن الوالي كان في يافع سابقاً الذراع الأيمن لخالد للمرفدي القيادي الأول لتنظيم دا عش في اليمن.

وقال في تغريدة اخري بأن ضباط في المخابرات الإماراتية زاروا منطقة المطلع بالقرب من الكود في محافظة أبين لدراسة المنطقة تمهيدا لإنشاء القاعدة.

وأضاف الحسني، تزامن ذلك مع وصول عشرات المدرعات من الإمارات لقوات الإنتقالي منها 15 مدرعة وآلية عسكرية لصالح عبد اللطيف السيد، وأخريات بحوزة محسن الوالي في عدن، (وهما قياديان في قوات الإنتقالي).

ولفت الحسني إلى أن تلك الخطوة جاءت على ضوء اتفاقية مكافحة الإرهاب بين الداعري والإمارات، مشيرا إلى أن وزارة الدفاع التابعة لحكومة المرتزقة المدعومة من التحالف في عدن لم تتسلم مدرعة واحدة من الإمارات، في حين تسلم الإمارات مئات المدرعات بين الحين ولأخر للإنتقالي الموالي لها والذي يجري استخدامه لتنفيذ مشاريع ومخططات لصالح الإمارات في المحافظات التي يسيطر عليها.

وفي تغريدة اخري اشار الحسني الى ان المدعو مختار النوبي يستعرض بمدرعات إماراتية في ردفان ، بعد أن قتل ماجد رشده وذبحه ورماه على قارعة الطريق .

الانتقالي

من جانب اخر قال عضو مؤتمر الحوار وعضو مجلس الشورى اليمني وعضو لجنة الدفاع والأمن في حركة أنصارالله عبدالسلام جحاف في تغريدة على تويتر:

"كل جريمة في اليمن سببها #السعودية وكل وجع وجوع والم وقهر سببه السعودية هي من تدمر اليمن منذ تأسست المملكة الوهابية هي سبب كل معاناة اليمنيين شمالا وجنوبا ولا يوجد حل الا النفير الى الجبهات ومعسكرات التدريب، الكل معني بالتحرك كل من موقعه وبما يجيده، علينا الاستعداد لمعركة فاصلة"