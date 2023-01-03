الخارجية الإيرانية ترد على إساءة وزير الاحتلال لحرمة المسجد الأقصى

العالم - إيران

وفي تصريح له اليوم الثلاثاء، أضاف كنعاني أن: القدس موحدة، هي عاصمة دولة فلسطين الأبدية، وأي انتهاك لحرمة الأماكن المقدسة في فلسطين بما في ذلك المسجد الأقصى، يشكل مثالا لنقض القانون الدولي وإساءة للقيم والمقدسات الإسلامية في العالم، وسيلقى ردود الشعوب المسلمة.

وفيما ثمن مقاومة الشعب الفلسطيني، حذر متحدث الخارجية الإيرانية بشان التهور والسلوك الاستفزازي من جانب حكومة الاحتلال الجديدة؛ واصفا التطلعات بتحرير فلسطين والقدس الشريف "أولوية العالم الإسلامي".

كما طالب المحافل والمنظمات الدولية، بما في ذلك منظمة الأمم المتحدة، أن تكون على قدر المسؤولية القانونية الموكلة إليها في هذا الخصوص، وتعمل على الحد من الاعتداءات والإجراءات الهمجية التي يمارسها كيان الاحتلال العنصري في حق الشعب الفلسطيني ومقدسات المسلمين.