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الخارجية الإيرانية ترد على إساءة وزير الاحتلال لحرمة المسجد الأقصى

الخارجية الإيرانية ترد على إساءة وزير الاحتلال لحرمة المسجد الأقصى
الثلاثاء ٠٣ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:٢١ بتوقيت غرينتش

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "ناصر كنعاني" إساءة وزير حكومة الكيان الإسرائيلي لحرمة المسجد الأقصى المبارك، قائلا إن أي انتهاك لحرمة الأماكن المقدسة في فلسطين، نموذج لنقض القانون الدولي والإساءة للقيم والمقدسات الإسلامية في العالم، وسيلقى ردود الشعوب المسلمة.

العالم - إيران

وفي تصريح له اليوم الثلاثاء، أضاف كنعاني أن: القدس موحدة، هي عاصمة دولة فلسطين الأبدية، وأي انتهاك لحرمة الأماكن المقدسة في فلسطين بما في ذلك المسجد الأقصى، يشكل مثالا لنقض القانون الدولي وإساءة للقيم والمقدسات الإسلامية في العالم، وسيلقى ردود الشعوب المسلمة.

وفيما ثمن مقاومة الشعب الفلسطيني، حذر متحدث الخارجية الإيرانية بشان التهور والسلوك الاستفزازي من جانب حكومة الاحتلال الجديدة؛ واصفا التطلعات بتحرير فلسطين والقدس الشريف "أولوية العالم الإسلامي".

كما طالب المحافل والمنظمات الدولية، بما في ذلك منظمة الأمم المتحدة، أن تكون على قدر المسؤولية القانونية الموكلة إليها في هذا الخصوص، وتعمل على الحد من الاعتداءات والإجراءات الهمجية التي يمارسها كيان الاحتلال العنصري في حق الشعب الفلسطيني ومقدسات المسلمين.

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