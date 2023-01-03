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الخارجية اللبنانية تدين اقتحام 'بن غفير' للمسجد الاقصى

الخارجية اللبنانية تدين اقتحام 'بن غفير' للمسجد الاقصى
الثلاثاء ٠٣ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٣ بتوقيت غرينتش

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية في بيان لها الثلاثاء “قيام وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي بن غفير باقتحام المسجد الأقصى بمواكبة من قوات الاحتلال الإسرائيلي”.

العالم - لبنان

واعتبرت الوزارة أن “هذا الانتهاك الخطير لحرمة المسجد الأقصى وكامل الحرم القدسي من قبل وزير في الحكومة الاسرائيلية الجديدة، يؤشر الى منحى السياسات المتطرفة التي بدأت تمارسها الحكومة الإسرائيلية حيال الشعب الفلسطيني وحقوقه ومقدساته”، وتابعت “تتجلى هذه السياسات أيضا، بالاعتداءات المتكررة على الفلسطينيين واقتحام المخيمات والبيوت وتدمير الممتلكات، ولا سيما من خلال تغيير معالم وواقع مدينة القدس”.

ورأت لوزارة في “هذه الممارسات اعلانا واضحا من حكومة نتنياهو على سياستها العدوانية ورفضها العملي لجهود السلام الهادفة إلى التوصل لحل على أساس الدولتين”، داعية “مجلس الأمن الدولي الى تحمل مسؤولياته، والقيام بما يلزم للجم التدهور الخطير وردع الحكومة الإسرائيلية والزامها احترام قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة”.

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