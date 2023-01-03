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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
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السيد نصر الله: عندما دخل الحاج قاسم الى مياديننا كان يتوفر له وبين يديه ثلاثة عناصر الأول شخصيته بما يتمتع به من صدق واخلاص كبيرين وكان على درجة عالية من التقوى وشوق للقاء الله
السيد نصر الله: خلال عقدين تولى الحاج قاسم قيادة قوة القدس في حرس الثوري الايراني
السيد نصر الله: للاسف ما زال البعض يصور ان دول محور المقاومة انهم مجرد اتباع لايران فهم ليسوا كذلك على الاطلاق بل هم قوى مؤمنة بأوطانها ومقدساتها وجاء اليها الحاج قاسم ليمد اليها يد العون
السيد نصر الله: استطاع الحاج قاسم من خلال عقله وتدبيره وحضوره الدائم واخلاصه ان يربط قوى المحور وأن يدخل الى كل قوة فيزيدها قوة ويقدم لها الدعم المادي والفكري والأمل من خلال اللقاءات والحضور المباشر في الجبهات والخط الأمامي
السيد نصر الله: الحاج قاسم واجه خلال عقدين من الزمن نسختين من المشروع الاميركي في المنطقة
السيد نصر الله: كان الحاج قاسم جندي الولاية وأوصى أن يُكتب على ضريحه جندي الولاية وهو هكذا عاش
كلمة السيد حسن نصر الله بمناسبة ذكرى استشهاد قادة النصر
متحدث الخارجية الايرانية يدين بشدة قيام وزير للكيان الاسرائيلي العنصري اللقيط بتدنيس المسجد الأقصى مؤكدا أن القدس عاصمة فلسطين الأبدية
المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي: أي تحرك أحادي يقوض الوضع القائم للمواقع المقدسة في القدس غير مقبول
القضاء الايراني يدين احد الرعايا البلجيكيين بتهم التجسس لحساب اميركا وغسيل الاموال وتمويل الجماعات الناشطة في زعزعة الأمن في إيران
كلمة السيد حسن نصر الله بمناسبة ذكرى استشهاد قادة النصر
الثلاثاء ٠٣ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:٥١ بتوقيت غرينتش
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