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تصريح صحفي صادر عن حركة فتح الانتفاضة بشأن عدوانية الصهاينة على 'الأقصى'

تصريح صحفي صادر عن حركة فتح الانتفاضة بشأن عدوانية الصهاينة على 'الأقصى'
الثلاثاء ٠٣ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٧ بتوقيت غرينتش

أكد الناطق الرسمي باسم فتح الانتفاضة في فلسطين،"أبو المجد" أن أبلغ رد على تدنيس المغتصبين الصهاينة للمسجد الأقصى هو تصعيد المقاومة للرد على هذه الاعتداءات .

العالم - فلسطين

وأضاف أبو المجد أن هذه الخطط المبرمجة من قبل المستوطنين هي مقدمة لتهويد مدينة القدس واستفزاز لمشاعر المسلمين في ظل الانشغال بالتوجه للأمم المتحدة الذي لن يأتي لقضيتنا بجديد .

واستطرد قائلا إن اللجوء للأمم المتحدة التي لم تنصفنا يوما هو خير دليل على أن المفاوضات لم ولن تجدي نفعا مع العدو الصهيوني , وأن المقاومة هي اللغة الوحيدة التي ستعيد أرضنا وتحفظ كرامتنا .

ودعا الناطق باسم فتح الانتفاضة، الدول الإسلامية إلى توضيح موقفها مما يجري في باحات المسجد الأقصى واتخاذ خطوات عملية نصرة للأقصى ودعماً لصمود أهلنا المرابطين في المدينة المقدسة .

وحيا أبو المجد صمود وثبات أهل القدس الذين يقفون متراساً أمام مخططات الاحتلال لتهويد القدس واستهداف المسجد الأقصى المبارك وطالب بدعمهم بكل السبل والوسائل المتاحة من أجل تدعيم صمودهم.

وفي ختام تصريحاته أشار الناطق بإسم فتح الا نتفاضة أبو المجد إلى ضرورة تكاثف كل الجهود من أجل ثني الاحتلال عن مواصلة مخططاته العدوانية ضد مقدساتنا وشعبنا وإطلاق يد المقاومة للرد على العدوان الصهيوني المتواصل .

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تصريح صحفي صادر عن حركة فتح الانتفاضة بشأن عدوانية الصهاينة على 'الأقصى'

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