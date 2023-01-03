الثلاثاء ٠٣ يناير ٢٠٢٣
٠٥:١١ GMT
فارسی
البث المباشر

السيد نصر الله: عندما دخل الحاج قاسم الى مياديننا كان يتوفر له وبين يديه ثلاثة عناصر الأول شخصيته بما يتمتع به من صدق واخلاص كبيرين وكان على درجة عالية من التقوى وشوق للقاء الله

الثلاثاء ٠٣ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تصريح صحفي صادر عن حركة فتح الانتفاضة بشأن عدوانية الصهاينة على 'الأقصى'

بالفيديو.. حشود غفيرة في النجف الأشرف يحيون ذكرى استشهاد قادة النصر

بالفيديو.. ملايين الإيرانيين يحيون الذكرى الثالثة لاستشهاد الفريق سليماني ورفاقه

السيد نصر الله: أشكر الجميع على المحبة والعاطفة وكل من تصدق ودعا لي بعد إصابتي بالتحسس

الشهيدان قاسم سليماني وابو مهدي المهندس يظهران في صنعاء

بالفيديو.. السوريون يستذكرون دور الشهيد سليماني الذي غير مسار الحرب على بلادهم