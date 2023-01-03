نتنياهو يلغي زيارته للإمارات لأجل مسمى

العالم - الإحتلال

بحسب الصحيفة، فقد جاء إعلان عدم الخروج في هذه الزيارة بعد ساعات من اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير باحة المسجد الأقصى، ما أثار إدانات دولية هائلة، بما في ذلك من الإمارات.

كان نتنياهو قد خطط لزيارة الإمارات بعد عودته إلى منصب رئيس الوزراء لمقابلة رئيس البلاد محمد بن زايد، وكانت هذه الزيارة ستصبح أولى زيارة رسمية لنتنياهو إلى الدولة الخليجية.

وبحسب التقرير، فإن السبب الرسمي لتأجيل الزيارة -التي كان من المقرر أن تحدث في الأسبوع القادم- يكمن في السماح للحكومة للعمل معا من أجل ضمان زيارة ناجحة في وقت لاحق.

في ولايته السابقة التي انتهت في 2021، ساعد نتنياهو في التوسط وإبرام الاتفاقيات الإبراهيمية مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، التي شهدت تطبيع العلاقات بموجبها بين كيان الإحتلال من جانب، والإمارات والبحرين والمغرب من جانب آخر.

وبدورها، أدانت الإمارات في بيان، الثلاثاء، الإحتلال الصهيوني للسماح لبن غفير بزيارة الموقع، وجددت موقفها الثابت الداعي إلى "ضرورة توفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى ووقف الانتهاكات الخطيرة والاستفزازية فيه".

وأكدت الإمارات في بيانها "على احترام دور المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم، وعدم المساس بسلطة صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى".

فيما دعت كذلك السلطات الإسرائيلية إلى "خفض التصعيد وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة".

جاء ذلك بعد أن اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير المسجد الأقصى، صباح الثلاثاء،ما تسبب بردود فعل دولية غاضبة، فضلا عن انتقادات من قبل أحزاب المعارضة في كيان الاحتلال.