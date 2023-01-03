السيد السيستاني: يجب على المسلمين والمجتمع الدولي الوقوف إلى جانب شعب أفغانستان

العالم - العراق

وذكر بيان لمكتب السيد السيستاني: ان “السيستاني استقبل قبل ظهر يوم الاحد (۸ جمادي الثانية ١٤٤٤) وفد مجلس علماء الشيعة في أفغانستان حيث قدم رئيس الوفد لسماحته تقريرا عن الأوضاع الراهنة في بلاده وأداء المجلس”.

وعبر السيستاني عن “أسفه الشديد لما عانى منه الشعب الافغاني الشريف على مدى العقود الأخيرة”، مشيرا بذلك الى “الفظائع التي يتعرض لها جميع أبناء الشعب لاسيما النساء في أفغانستان”.

واكد على ان “المسلمين والمجتمع العالمي يجب الا يتركوا الشعب الافغاني لوحده في مثل هذه الظروف والايدخروا جهدا للتقليل من معاناته”.

وأشار في اللقاء الى “ضرورة الحفاظ على الوحدة والتضامن الوطني والتماسك الداخلي ومراعاة التعايش السلمي مع جميع القوميات والفئات”، مشددا على “اجتناب العنف في التعامل مع الحكام الحاليين مؤكدا على ان يقوم المجلس كل ما بوسعه من اجل أستيفاء حقوق الشعب الافغاني العظيم”.