الثلاثاء ٠٣ يناير ٢٠٢٣
٠٦:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

تجمع العلماء لبنان..

الاحياءات الضخمة لذكرى استشهاد قادة النصر دليل على أن الامة حاضرة في الساحة

الاحياءات الضخمة لذكرى استشهاد قادة النصر دليل على أن الامة حاضرة في الساحة
الثلاثاء ٠٣ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:٢١ بتوقيت غرينتش

اعتبر تجمع العلماء المسلمين في لبنان أن الإحياءات الضخمة للذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد القائدين الحاج الفريق قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس دليل على أن الأمة حاضرة في الساحة ولن تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني وعرب التطبيع أن تنال من عزيمة الأمة وتوجهها نحو المعركة الفاصلة لتحرير فلسطين وزوال الكيان الصهيوني. 

العالم - العراق

واستنكر التجمع إقدام وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن غفير على اقتحام المسجد الأقصى بعد أن أعلن أنه لن يقوم بذلك ليتسنى له الدخول تحت جنح الظلام عند الفجر محاطا بالأمن الصهيوني كما اللصوص تدخل إلى البيوت من دون استئذان، والأمة تنتظر ردا من فصائل المقاومة يكون رادعا له ولأمثاله عن القيام بانتهاكات مماثلة.

كما استنكر إقدام العدو الصهيوني على الإغارة على مطار دمشق ما أدى إلى إخراجه من الخدمة وسقوط ضحايا، داعيا "القيادة السورية الى الرد على العدوان بمثله وعدم الاكتفاء بمجرد التعاطي مع الهجوم دفاعيا، فالقوة هي اللغة الوحيدة التي يفهمها هذا العدو الصهيوني الغاشم.

ودعا التجمع الحكومة اللبنانية الى القيام بواجباتها في تأمين الضروريات خاصة الدواء والغذاء وتسيير مرافق الدولة، والأطراف المشاركة في الحكومة الى تقديم مصلحة المواطن على السجالات الكيدية وتسجيل نقاط على الآخر فيقع المواطن ضحية هذه الأعمال التي ستعمق الأزمة أكثر فأكثر.

روابط ذات صلة

السيد نصر الله: أشكر الجميع على المحبة والعاطفة وكل من تصدق ودعا لي بعد إصابتي بالتحسس

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الخارجية الايرانية تقيم معرضا افتراضيا بذكرى استشهاد 'القائد سليماني'

السفير الإماراتي یسلم أميرعبداللهيان رسالة خطية

لافروف خلال تهنئته لــ'كوهين'.. موسكو تعلن استعدادها لمساعدة مفاوضات التسوية مع فلسطين

تجمع العلماء لبنان.. الاحياءات الضخمة لذكرى استشهاد قادة النصر دليل على أن الامة حاضرة في الساحة

فيديو مؤثر.. طفل يهتف في المسجد الحرام 'لبيك اللهم لبيك'

سفير إيران بجنيف: جريمة اغتيال الجنرال سليماني يجب ألا تمر دون عقاب