موسكو تعلن استعدادها لمساعدة مفاوضات التسوية مع فلسطين

العالم - روسيا

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لتهنئة نظيره الإسرائيلي إيلي كوهين على تسلم منصبه.

وقالت الخارجية الروسية في بيان إن لافروف أعرب لنظيره الإسرائيلي عن استعداده لمواصلة المساعدة في استئناف عملية السلام (التسوية) بين الفلسطينيين والإسرائيليين"على أساس القانوني الدولي".

ومنذ أبريل/ نيسان 2014، توقفت المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي جراء رفض تل أبيب وقف الاستيطان وإطلاق أسرى قدامى، بالإضافة إلى تنصلها من مبدأ ما يسمى بـحل "الدولتين" فلسطينية وإسرائيلية.

وأضاف البيان أن الوزيرين بحثا خلال الاتصال سبل العمل على تعزيز التعاون بين روسيا وكيان الإحتلال.

وكانت الأشهر الماضية شهدت خلافات بين الجانبين بشأن عمل الوكالة اليهودية في روسيا، وأيضا بشأن الصراع الروسي الأوكراني.